Лидер Китая не приедет на душанбинский саммит ШОС

В Душанбе 17 сентября состоится заседание Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, посвященное 20-летию создания Шанхайской организации сотрудничества.

На душанбинском саммите примут участие главы государств-членов ШОС - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, главы государств-наблюдателей при ШОС - президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Ирана Ибрахим Раиси.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в качестве почетного гостя, а также Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов и Директор Исполкома Региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиёсов.

В работе заседания также примут участие Генеральный секретарь ООН (онлайн) и руководители региональных организаций – СНГ, ОДКБ, СВМДА, ОЭС и ЕАЭС.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель Китая Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух примут участие в работе душанбинского саммита в режиме онлайн, сообщает департамент информации МИД Таджикистана.

О чем буду говорить?

Во время юбилейного саммита будут обсуждены основные итоги деятельности ШОС за 20 лет, состояние и перспективы многостороннего взаимодействия в рамках Организации.

Главы государств проведут обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регионального и международного сотрудничества, рассмотрят совместные шаги в рамках ШОС по преодолению последствий кризиса, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции.

По итогам душанбинского саммита ожидается принятие главами государств-членов ШОС решений о запуске процедуры приема Ирана в качестве полноправного государства-члена ШОС и предоставлении статуса партнера по диалогу Арабской Республике Египет, Государству Катар и Королевству Саудовской Аравии.

Главы государств-членов также примут решения о новом Генеральном секретаре ШОС и Директоре Исполнительного комитета РАТС ШОС.

В завершении заседания впервые в истории ШОС прозвучит гимн организации, который был согласован по инициативе президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

По итогам исторического саммита ШОС ожидается принятие Душанбинской декларации 20-летия ШОС и около тридцати решений.

Афганистан на повестке дня

Согласно распространенной информации, 17 сентября в Душанбе под председательством Эмомали Рахмона состоится первая встреча глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

В ходе встречи главы государств ШОС и ОДКБ проведут обстоятельный обмен мнениями о ситуации в Афганистане.

МИД Таджикистана также сообщает, что 16 сентября в Душанбе под председательством президента Таджикистана Эмомали Рахмона состоится сессия Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

В работе сессии также примут участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин и Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Главы государств обменяются мнениями об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и основных итогах деятельности Организации в межсессионный период, а также заслушают информацию о приоритетных направлениях деятельности в период предстоящего председательства в ОДКБ Республики Армения.

По итогам сессии планируется принятие Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и около пятнадцати решений.

Источник: asiaplustj.info