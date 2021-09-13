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Кубанычбек Исабеков: Нужна ли нам "Centerra Gold"? Нет!

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Юристы Кыргызстана подали ходатайство в суд Нью-Йорка с требованием отклонить дело о банкротстве, инициированное "Centerra Gold".

"Дело о банкротстве должно быть отклонено. Прежде всего потому, что Centerra Gold не имеет полномочий на инициирование таких процессов.

В соответствии с уставом ЗАО "Кумтор голд компани" и согласно законодательству Кыргызстана, Centerra Gold не обладала необходимыми корпоративными полномочиями для подачи исков. Кроме того, закон о внешнем управлении приостановил деятельность совета директоров и общего собрания КГК до того, как Centerra Gold провела свое так называемое общее собрание акционеров", - заявили в "КГК".

Кроме этого, суд Нью-Йорка не может рассматривать дело компании, которая на 100 процентов относится к Кыргызстану.

"Вместо того чтобы поддерживать дальнейшую эксплуатацию рудника, Centerra Gold предприняла активные шаги по подрыву способности ЗАО "Кумтор голд компани" эксплуатировать рудник, в том числе угрожая подрядчикам и поставщикам. Это противоречит интересам КГК и свидетельствует о недобросовестности компании Centerra Gold, которая стремится нанести ущерб производственному процессу на руднике.

ЗАО "КГК" и ЗАО "КОК" являются кыргызскими компаниями, ведущими деятельность в Кыргызской Республике, которые в своей деятельности руководствуются кыргызским законодательством. Вся деятельность, активы и сотрудники "Кумтора" находятся в Кыргызской Республике", - отметили в компании.

Стоит напомнить, что еще в июне этого года сообщалось, что суд по делам о банкротстве в США удовлетворил ходатайства компаний "Кумтор Голд" и "Кумтор Оперейтинг", постановив, что обе компании не могут быть привлечены к уголовной ответственности и у них не может быть конфискована их собственность. Кроме этого, контракты не могут быть расторгнуты или изменены. Так что есть вероятность, что и на этот раз суд Нью-Йорка удовлетворит требование кыргызстанских юристов, так как ЗАО "КГК" и ЗАО "КОК", напомним, являются кыргызскими компаниями, которые должны руководствоваться исключительно местным законодательством.

Тем не менее, в случае надобности и в международных судах Кыргызстан вполне может защитить себя, так как имеет место быть многочисленным нарушениям со стороны компании "Centerra Gold". По этой причине экс-вице-спикер ЖК, автор ряда книг про Кумтор и юрист Кубанычбек Исабеков неоднократно заявлял, что правительство Кыргызстана должно усилить атаку, имея все законные основания для этого.

"Мы видим, что канадская компания атакует все время, а наши только обороняются. Я снова повторяю, наше сегодняшнее правительство должно просто отменить постановление правительства Сапара Исакова об отмене всех экологических претензий. То есть, как и должно быть, в силу вступает уже принятое ранее судебное решение о возмещении экологического ущерба в размере 7 млрд сомов. Правительство имеет на это полное право. Также и парламент имеет законное право отменить свои поправки в Водный кодекс, согласно которым разрешалось продолжать уничтожать ледники Лысый и Давыдов. И уже после этого наше правительство уже само может подавать в суды, в том числе и в Нью-Йорке, - отметил он в разговоре с VB.KG.

В своем же обращении к президенту экс-вице-спикер Исабекова предложил и вовсе Кыргызстану выйти из состава учредителей "Centerra Gold", приведя в пример соответствующие факты, свидетельствующие о недобросовестности канадского руководства.

"В "Центерру Голд Инк." кроме месторождения "Кумтор" - запасом 716 тонн (Кыргызстан) вошли также месторождения золота "Бороо" и "Гацурт" (Монголия), а также "Рен" (штат Невада, США). Если учесть запасы последних трех месторождений на тот период времени, их общее количество насчитывалось в 6 раз меньше запасов месторождения "Кумтор". Соответственно, мы должны были владеть большим количеством акций чем 32,65%.

Необходимо подчеркнуть, что месторождение "Бороо" разработано и добыча "Центерры Голд Инк." составила около 42 тонн золота. С данного месторождения в бюджет Монгольской Народной Республики поступило более 80 миллионов долларов США, хотя она не владела никакими акциями Центерры.

А Кыргызская Республика, владея 32,65% акций Центерры не получила в бюджет государства ни одного цента от реализации 42 тонн золота с месторождения "Бороо".

Месторождение "Рен" в США была продана "Центеррой Голд Инк." канадской компании "Баррик Голд Корпорейшн". Там запас золота был небольшой. И все же, с продажи данного месторождения Кыргызская Республика опять же не получила ни цента.

На сегодняшний день почти 98% дохода "Центерра Голд Инк." получает от месторождения "Кумтор". Кроме этого, за счет нашего месторождения, были приобретены Центеррой и другие месторождения в Монголии, в Турции, в Республике Тыва в Российской Федерации и в Канаде.

Из некоторых источников мне стало известно, что месторождение "АуРико" в Канаде было приобретено Центеррой в 6, а то и в 9 раз дороже, чем "Кумтор". Данное месторождение уже 2 года как разрабатывается. И, как и раньше, Кыргызстан не имеет с этого ни одного цента. Итак, стоит вопрос: Нужна ли нам "Центерра Голд Инк."? Нет!"". – заявил юрист в своем обращении.


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URL: https://www.vb.kg/406319
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, Кубанычбек Исабеков, Кыргызстан
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