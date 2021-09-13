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В Кыргызстане поймали малолетних грабителей

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане в Кеминском районе по подозрению в совершении краж из магазинов задержаны несовершеннолетние. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Ранее, в ОВД Кеминского района с заявлением по фактам кражи обратились несколько владельцев магазинов расположенных на территории Кеминского района, они просили принять меры отношении неизвестных лиц, которые взламывали замки магазинов, проникали и похищали деньги, мобильные телефоны, продукты питания, спиртные напитки и тд.

Сумма причиненного ущерба устанавливается. Данные факты были зарегистрированы в АИС ЕРПП ОВД Кеминского района по признакам преступления предусмотренного ст. 200 (Кража) УК КР. Было начато досудебное производство.

Сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Кеминского района установлены подозреваемые и доставлены в ОВД района, ими оказались: 15-летний С.Э. и 11-летний С.Э.

В настоящий момент сотрудники милиции проверяют мальчиков к другим аналогичным преступлениям. По трем фактам следственные мероприятия продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/406326
Теги:
ГУВД, Кеминский район, несовершеннолетние, ограбление, Кыргызстан
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