В Кыргызстане ищут пострадавших от агента по миграции в Европу и США

В Кыргызстане выявлен канал организации незаконной миграции граждан КР в страны Европы и США. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции МВД КР установили, что в декабре 2020 года частное агентство занятости ОсОО "PEACE", за определенную сумму денег незаконно оказывала услуги по трудоустройству граждан в страны Европы и США путем подделки паспортов Европейских стран.

Граждане, использовавшие данные паспорта (поддельные) были задержаны пограничной службой Украины и выдворены в Кыргызстан.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, в результате был установлен и задержан ранее неоднократно судимый гражданин Ж.У., который скрывался на территории Иссык-Кульской области в селе Бостери.

В настоящее время задержанный водворен в СИЗО №1 Бишкека. В ходе проведенных следственных мероприятий были изъяты поддельные паспорта Бельгии, Франции, Нидерландов, Испании и Греции, а также компьютерная аппаратура и оргтехника по которым назначены соответствующие экспертизы.

В целях установления причастности задержанного к аналогичным преступлениям, МВД просит пострадавших граждан, обратиться в СПЭНМ МВД КР по тел.: (0312) 26-61-70, (0312) 26-61-65, 0700 84-84-40, 0703 55-81-25.