В ашхабадский морг ежедневно поступают сотни умерших

В Ашхабаде беспрецедентный рост смертности. Ежедневно в морг Ашхабада поступают сотни человек. На кладбищах для подготовки могил используют экскаваторы, люди не справляются. В Мары не вакцинированным госслужащим грозят увольнением. Об этом сообщают корреспонденты Азатлыка в стране. Власти Туркменистана по-прежнему не признают вспышку COVID-19.

По данным корреспондентов Азатлыка со ссылкой на источники столичных учреждений здравоохранения ежедневно в морг поступают сотни человек. 10 сентября Азатлыку стало известно, что морг в Чоганлы принимал от 200 до 300 умерших ежедневно.

Похороны на кладбище поблизости проходят с 8 утра до 9 вечера. Могилы уже не подготавливают вручную, копают экскаваторы, так как могильщики не справляются.

Корреспонденты также сообщают, многие умирают дома и их не отвозят в морги, а хоронят дома. В большинстве случаев, умерших в больницах пациентов хоронят в пластиковых пакетах, во многих случаях похороны проходят без участия людей.

Несмотря на молчание властей, вспышка коронавируса продолжается в Туркменистане. По сообщениям корреспондентов и источников Азатлыка, тесты на коронавирус подтверждают наличие "Дельта" варианта COVID-19 в Туркменистане.

По данным корреспондентов Азатлыка по состоянию на 13 сентября все больницы в Ашхабаде переполнены, включая Железнодорожную и Травматологию.

Высокая смертность сохраняется и в областях. В Туркменабаде последние два дня меньше смертей, а в Дашогузе увеличивается заболеваемость и летальные исходы. Об этом сообщают местные корреспонденты Азатлыка в регионах.

В некоторых конкретных случаях известных Азатлыку, от коронавируса умерли сразу несколько членов одной семьи. Наличие COVID-19 у них было выявлено в больнице в результате тестов.

Между тем, власти Туркменистана, отрицающего наличие коронавируса в стране, ужесточают меры по предотвращению заболевания. В последние дни усилилось давление на население, касающееся вакцинации.

В Мары сотрудников государственных учреждений и предприятий предупредили об увольнении в случае отсутствия вакцинации от коронавируса. Не вакцинированным госслужащим грозят увольнением.

Как сообщил 13 сентября корреспондент Азатлыка, сотрудники не имеющие вакцинации, до получения вакцин будут находится в неоплачиваемом отпуске.

Вакцинация является обязательной в стране. В то время как власти проблему коронавируса открыто не обсуждают, среди населения сохраняется недоверие к вакцинации.

Зачастую госслужащие идут на вакцинацию вынужденно, чтобы не потерять работу. Перед вакцинацией людей обязывают писать расписку о добровольном решении вакцинироваться.

По данным корреспондентов, для вакцинации населения используется в основном китайская вакцина, но первой в стране была зарегистрирована российская вакцина "Спутник V".

Статистику по вакцинации населения Туркменистан не публикует. По сообщениям источников Азатлыка, среди пенсионеров, получивших вакцину до июня, не наблюдается летальных случаев.

Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в феврале нынешнего года, обязательной вакцинация стала в июле. После объявления обязательной вакцинации в стране возник дефицит вакцин.

Власти страны вспышку коронавируса по-прежнему официально не признают. Но косвенно подтверждают наличие опасности коронавируса, ужесточая ограничительные меры.

В настоящее время в Туркменистане полный локдаун. Закрыты объекты торговли, услуг и развлечений. Введён запрет на поминки.

В Мары снова участились рейды по отлову нарушителей мер против коронавируса. В субботу и воскресение практически во всех населенных пунктах, в том числе селах Марыйского велаята можно было видеть автобусы с сотрудниками полиции, выявлявших людей без масок.