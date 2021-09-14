Эмиль Кызаев: Свою актуальность профсоюзы не потеряли

ЦК профсоюза работников государственных, муниципальных учреждений и общественного обслуживания Кыргызстана отметил 90-летний юбилей.

Чем гордится профсоюз, над чем сейчас работает? На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью VB.KG ответил его председатель, советник государственной службы 1 класса Эмиль Кызаев.

- Эмиль Шурубекович, насколько сейчас актуальны профсоюзные организации, в частности, профсоюзный комитет, который вы возглавляете?

- Как и много лет назад, так и сейчас профсоюз остается одной из организаций, последовательно отстаивающей социально-трудовые права людей. Профсоюз – это как буферная зона между руководством любого предприятия и трудовым коллективом. И чем лучше работает профсоюзная организация на том или ином предприятии, в учреждении, тем меньше проблем в этом коллективе, тем крепче в нем морально-психологический климат, который очень сильно влияет на работу. И грамотный руководитель всегда будет опираться на профсоюз. Поэтому свою актуальность профсоюзы не потеряли.

Но, безусловно, и профсоюзы должны менять стиль работы, искать новые пути, прежние методы устарели. Время сформировало понимание, что без сильной молодежной составляющей политики профсоюза невозможно проведение демократических преобразований, решение социально-экономических вопросов, совершенствование государственной кадровой политики в стране. Тем более, что сегодня в коллективах наших учреждений работают в основном молодые кадры, а стало быть, надо развивать молодежное движение в своих рядах, больше внимания уделять молодым.

Поэтому ЦК профсоюза продолжает уделять большое внимание проведению различных конкурсов, мероприятий культурно-массового, спортивно-оздоровительного характера, являющихся эффективным мотивирующим средством профсоюзной работы. Считаю, от всех этих компонентов зависят авторитет и успех, устойчивое развитие профсоюзного движения, соответственно его роль и место в современном обществе.

У нас активно функционировали республиканские, областные, районные молодежные советы, члены которых участвовали в различных международных молодежных семинарах, встречах. В условиях рыночной экономики перед молодежью Кыргызстана стоит задача вести целенаправленную разъяснительную работу о профсоюзе, как об организации, защищающей законные права и интересы молодежи. Я постоянно говорю молодым: ставьте перед нами проблемы, и мы будем сообща их решать. Коллективы в наших учреждениях, как я уже сказал, молодые, и надо работать сегодня разнопланово.

-Профсоюзы, помнится, были привлекательны и тем, что выделяли льготные и даже бесплатные путевки на курорты, в санатории, детские лагеря. У нынешних профсоюзов есть такая возможность?

- Конечно, у нас есть фонд оздоровления трудящихся. И, согласно численности профсоюзной организации, Федерация распределяет путевки, которые мы в свою очередь передаем в наши первичные профсоюзные организации по их заявкам. Не было еще такого случая, чтобы мы кому-то не помогли.

Кстати, за последние пять лет наш комитет выделил только на путевки для членов профсоюза и их детей 18 миллионов сомов. А в особо тяжелый период пандемии коронавирусной инфекции наш профсоюз передал крупным организациям Бишкека и Чуйской области средства индивидуальной защиты, противоэпидемические средства на два миллиона сомов.

Наш профсоюз никогда не оставался в стороне от проблем членов нашей организации. Наоборот, раньше, чем многие структуры откликался на нужды пострадавших во время стихийных бедствий и в иных ситуациях. Например, во время стихийного бедствия, постигшего Ошскую область, через Ошский обком профсоюза мы выделили по десять тысяч сомов пострадавшим членам нашего профсоюза. Помогли пострадавшим и во время паводков в селе Кызыл-Октябрь Кеминского района, передав им продуктовые наборы. Мы выехали на место и увидели, что именно в продуктах нуждались люди. И очень быстро организовали помощь, когда представители других структур все еще ходили и составляли списки людей, нуждающихся в помощи.

И не случайно говорят, что профсоюзы – самая мобильная и организованная структура. После недавних событий на границе мы собрали приличную сумму и отправили в Баткенский обком профсоюза. Все члены нашего отраслевого профсоюза изъявили желание помочь людям, оказавшимся, по сути, на передовой вооруженного конфликта.

- Судя по жалобам в СМИ, сегодня сплошь и рядом нарушаются трудовые права работников. К вам часто обращаются за правовой поддержкой?

- За пять лет было выявлено 1910 случаев нарушения прав работников. Это – и необоснованные сокращения, незаконные увольнения, невыплата заработной платы, не предоставление отпусков и так далее. Когда к нам обращаются с подобными просьбами, то мы сразу подключаемся и стараемся разобраться в ситуации. У нас есть квалифицированный юрист, который дает исчерпывающую консультацию по вопросу, который интересует человека. Бывает, что приходится и по судам ходить и отстаивать его права.

Сейчас предстоит оптимизация структур государственного управления. Уже озвучено, что будут сокращены 30 процентов госслужащих. Это не менее десяти тысяч человек. И профсоюзным структурам надо четко проследить, чтобы при сокращении строго соблюдался Трудовой кодекс. Надо помочь людям в этой непростой ситуации, чтобы они не потеряли себя, могли содержать свои семьи.

- С какими зарубежными организациями сотрудничает ваш ЦК профсоюза?

- Конечно, мы поддерживаем отношения с Международной организацией труда. Вообще мировое профсоюзное движение очень дружное. Если в какой-то стране с профсоюзами возникли проблемы как, например, у нас, то откликается все мировое профсоюзное сообщество и поддерживает друг друга, защищает на мировом уровне. И это, надо отметить, получает широкий международный резонанс. Профсоюзы умеют постоять и за других, и за себя.

А вообще сложились хорошие деловые отношения с казахскими коллегами и другими. В ближайшее время подпишем соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с российским профсоюзом.

- Говоря о проблемах профсоюзов в нашей стране, вы имели в виду новый законопроект о профсоюзах, предложенный депутатами ЖК?

- Да. Новый закон разрабатывался людьми, которые плохо знают профсоюзы. Поэтому он не отвечает насущным требованиям, которые диктует время. Более того, он противоречит и нашим нормам, и международным. Поэтому как бы ни старались его протолкнуть, из этого ничего не вышло. Хотя, безусловно, новый закон, отвечающий интересам человека труда, нужен. Вето, наложенное на закон, инициированный отдельными депутатами, свидетельствует о внимании президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова к проблемам профсоюзов КР. В Кыргызстане, к сожалению, было упущено внимание высших властей к профсоюзному движению в отличие от других стран, например, России и Казахстана. Но мы надеемся, что этот период завершится, и профсоюзы страны будут в зоне внимания руководства страны.