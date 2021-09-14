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В Кыргызстане почти 60 строящихся высотных домов оказались незаконными

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане выявили 59 незаконных высотных объектов самовольного строительства. Список всех незаконных строений опубликован на сайте Госстроя.

Управлением по архитектурно-строительному контролю Госстроя установлено, что все 59 выявленных самовольных строений являются объектами жилого назначения, где из них:

по городу Бишкек - 37 объектов;

по городу Ош - 18 объектов;

по Чуйской области - 4 объекта.

По всем самовольным объектам осуществляющим строительно-монтажные работы без разрешительных документов, управлением предприняты необходимые меры предусмотренные законодательством КР и направлены в соответствующие органы для принятия дальнейшего решения.

В Госстрое отмечают, что строительство не может осуществляться без градостроительно-архитектурной документации.


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URL: https://www.vb.kg/406384
Теги:
Госстрой, Кыргызстан, незаконные постройки
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