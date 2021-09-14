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Владимир Путин не приедет на заседание ШОС в Душанбе

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Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном сообщил, что вынужден перейти на самоизоляцию из-за случаев ковида в его окружении. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает ТАСС.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определенного периода времени соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.

С учетом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств - членов ОДКБ и ШОС в режиме видео-конференц-связи, уточнили в Кремле.

Лидеры также обсудили некоторые актуальные аспекты двусторонних отношений и ситуации, связанной с событиями в Афганистане.


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URL: https://www.vb.kg/406399
Теги:
Владимир Путин, ШОС, коронавирус
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