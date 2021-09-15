"Единая Россия" внесла в Госдуму проект об отмене обязательного техосмотра

"Единая Россия" внесла в Государственную думу законопроект об отмене обязательного техосмотра для личного транспорта. Об этом сообщает РИА новости.

Как ранее заявил секретарь генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, процедуру предлагается сделать добровольной. Обязательной она останется:

-при смене владельца и только в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет;

-после изменения конструкции после замены основных агрегатов;

-для коммерческого транспорта.

В пояснительной записке к документу отмечается, что вероятность участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО, очень низкая.

Также указывается, что нынешние правила противоречат положениям Венской конвенции о дорожном движении, участницей которой является Россия. По ней обязательный техосмотр должны проходить только автобусы и грузовики с максимальной массой свыше 3,5 тонны, а также прицепы к ним.

На прошлой неделе идею законопроекта одобрила правительственная комиссия по безопасности дорожного движения. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что также поддержит его.

Как отметили в партии, сегодня вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя нашей страны: в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов, при этом 27 миллионов машин моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, выпущенных четыре года назад или раньше.