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Жириновский потерял штаны во время предвыборных дебатов (видео)

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потерял штаны во время своей речи на предвыборных дебатах. Трансляцию дебатов вел ТВЦ, видео инцидента опубликовано в Telegram-канале TVC.

Жириновский обрушился с критикой на тех, кто "устроил капитализм". "Все правительственные министры, все губернаторы, они, так сказать, коммунисты", - заявил Жириновский.

Однако его речь прервал казус - у политика резко сползли брюки. Жириновский не замолчал и чуть медленнее продолжил свой спич, параллельно поправляя одежду.

Ранее Жириновский рассказал о попытке митингующих сжечь его в дни путча ГКЧП. Во время путча в августе 1991 года в Москве митингующие пытались перевернуть и сжечь автомобиль, в котором находился лидер ЛДПР.


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URL: https://www.vb.kg/406411
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