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Владимир Путин, уйдя на самоизоляцию, продолжил работу

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- Евгений Денисенко
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Президент РФ Владимир Путин 14 сентября провёл совещание с членами правительства и руководством Всероссийской политической партии "Единая Россия". Совещание прошло в режиме видеоконференции – с этого дня российский лидер на некоторое время ушел на самоизоляцию.

На такой шаг пришлось пойти, как сообщил сам российский лидер на совещании, в связи с тем, что накануне он общался с заболевшим коронавирусом.

"Я накануне общался с ним целый день, очень близко, в течение всего дня", - сказал Путин.

"Вы уже знаете, мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, связано с тем, что в моем самом близком окружении несколько человек заболели и один из этих сотрудников работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, у него титры упали, он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, по-моему, (через) три дня после ревакцинации заболел", - продолжил президент РФ.

Он также сообщил, что у него по-прежнему высокие титры антител после вакцинации от COVID-19. "Титры у меня, по общим данным, достаточно высокие, посмотрим, как это будет выглядеть на практике в жизни. Надеюсь, все будет так, как должно быть, и "Спутник V" реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19", - цитирует президента РФ РИА Новости.

Ранее об уходе Путина на самоизоляцию стало известно, в том числе, из размещенного на сайте Кремля информации о его телефонном разговоре 14 сентября с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции, - говорится в информации.

С учётом этого, как отмечалось, "президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции".

Владимир Путин, ушедший на самоизоляцию, абсолютно здоров, этот режим не повлияет на интенсивность его работы. Так, по информации Интерфакса, прокомментировал данную новость пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, известно, кто заболел в окружении президента. Изоляция - она не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас очных мероприятий какое-то время не будет. Но, опять же, это не влияет на интенсивность: президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность", - сказал пресс-секретарь главы государства.

По его словам, "в данном случае ничего не меняется, нет необходимости в каких-то особых протоколах". И, отвечая на вопрос о том, сдал ли президент РФ тест на коронавирус и каковы его результаты, Песков сообщил: "Безусловно, да. президент абсолютно здоров".


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URL: https://www.vb.kg/406415
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