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В Узбекистане создан логистический центр ВПП помощи Афганистану

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В связи с возросшими потребностями в продовольственной помощи в Афганистане ООН наращивает запасы товаров первой необходимости на складах в Пакистане, Таджикистане и Узбекистане. Главный логистический центр создан в узбекском Термезе.

Об этом на брифинге в Нью-Йорке сообщил официальный представитель ООН. За минувшие дни учреждениям Организации Объединенных Наций удалось успешно доставить гуманитарные грузы в провинции Афганистана, а накануне колонна Управления по делам беженцев (УВКБ) благополучно добралась до Нангархара. Это уже вторая за последние три недели колонна с помощью, проследовавшая в Афганистан через пакистанский КПП Торкхам.

Накануне, по итогам конференции в Женеве, доноры пообещали выделить на нужды афганцев более миллиарда долларов, почти в два раза больше, чем запросили в ООН. Также стало известно, что "Талибан" в письменной форме взяло на себя обязательства обеспечить условия для осуществления гуманитарных операций.

В ООН теперь просят доноров предоставить обещанные средства как можно скорее, чтобы закупить для афганцев продовольствие, медицинские принадлежности и другие товары первой необходимости


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URL: https://www.vb.kg/406417
Теги:
Афганистан, Узбекистан, ВПП ООН, Талибан, ООН
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