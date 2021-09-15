Погода
$ 84.66 - 84.87
€ 99.67 - 100.95

В Кыргызстане добыча урана все еще под запретом

339  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане разведка и разработка урановых и ториевых месторождений не разрешены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и промышленности.

Отмечается, что закон "О запрете деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР" все еще в силе. Документ был принят в 2019 году.

Проект закона КР "О недрах КР", вынесенный на общественное обсуждение Министерством энергетики и промышленности 3 сентября 2021 года, также включает вопрос по урану и торию. Однако в документе четко не указывается, что добыча урана будет разрешена.

Возможно, право на добычу урана и тория будет предоставлено тем компаниям, 100 пройентов акций которых принадлежит государству (не касается частных компаний).

И это в том случае, если компания будет ввести работу с использованием технологий, которые не наносят вреда экологии и соответствуют международным стандартам.

Минэнерго напоминает, что документ пока не принят, а был вынесен только на общественное обсуждение. Поэтому рано говорить о том, что добыча урана будет разрешена. Этот пункт может быть удален из документа с учетом предложений и замечаний, полученных в ходе общественного обсуждения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406430
Теги:
Минэнергопром, Кыргызстан, уран
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  