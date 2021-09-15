В Кыргызстане добыча урана все еще под запретом

В Кыргызстане разведка и разработка урановых и ториевых месторождений не разрешены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и промышленности.

Отмечается, что закон "О запрете деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в КР" все еще в силе. Документ был принят в 2019 году.

Проект закона КР "О недрах КР", вынесенный на общественное обсуждение Министерством энергетики и промышленности 3 сентября 2021 года, также включает вопрос по урану и торию. Однако в документе четко не указывается, что добыча урана будет разрешена.

Возможно, право на добычу урана и тория будет предоставлено тем компаниям, 100 пройентов акций которых принадлежит государству (не касается частных компаний).

И это в том случае, если компания будет ввести работу с использованием технологий, которые не наносят вреда экологии и соответствуют международным стандартам.

Минэнерго напоминает, что документ пока не принят, а был вынесен только на общественное обсуждение. Поэтому рано говорить о том, что добыча урана будет разрешена. Этот пункт может быть удален из документа с учетом предложений и замечаний, полученных в ходе общественного обсуждения.