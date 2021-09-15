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В РУз предоставят новые льготы участникам специальных экономических зон

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В Узбекистане предоставят новые льготы участникам специальных экономических зон, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление президента.

Мирзиёев поручил Министерству инвестиций и внешней торговли в двухмесячный срок подготовить проект закона, предусматривающий предоставление льгот по налогу на прибыль участникам специальных экономических зон исходя из внесенного ими объема инвестиций.

Кроме того, до 1 июля 2022 года должны быть разработаны предложения о дальнейшем совершенствовании деятельности специальных экономических зон, их задачах и ожидаемых результатах, а также с определением мест их размещения исходя из международного опыта.

Еще одно интересное нововведение – в связи с отменой с 1 января 2020 года льгот по налогу на прибыль участников специальных экономических зон неиспользованная часть данных налоговых льгот будет полностью применена для участников специальных экономических зон, включенных в реестр участников специальных экономических зон по состоянию на 1 октября 2020 года, на срок от 3 до 10 лет с момента включения их в реестр исходя из внесенного ими объема инвестиций;

Также участникам специальных экономических зон с 15 сентября 2021 года предоставляется право на отсрочку погашения (рассрочку уплаты) налога на добавленную стоимость и таможенной пошлины при производстве продукции и импорте комплектующих, сырья и материалов для собственных нужд на срок до 120 дней без начисления и истребования обеспечения оплаты процентов по ним.

Президент поручил Министерству финансов и Государственному налоговому комитету строго соблюдать порядок возмещения участникам специальных экономических зон суммы превышения по налогу на добавленную стоимость в течение семи дней.


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URL: https://www.vb.kg/406439
Теги:
президент, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
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