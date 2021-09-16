Лавров: РФ контактирует с талибами по снятию рисков для стран ЦА

Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ состоялось15 сентября в Душанбе. Оно прошло в преддверии сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, проинформировали в Министерстве иностранных дел РФ.

Как сообщили в этом ведомстве, участники заседания обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане и ее влиянию на безопасность государств-членов Организации. Обсуждались меры возможного совместного реагирования на потенциальные угрозы, исходящие из Афганистана.

Также рассмотрены вопросы совершенствования внешнеполитической координации, военного сотрудничества, совместного противодействия международному терроризму и другим вызовам и угрозам. В соответствии с решением Комитета секретарей совбезов в рамках ОДКБ будет сформирован Координационный совет уполномоченных органов по вопросам биологической безопасности.

На заседании утвержден ряд решений, направленных на совершенствование системы совместной подготовки военных кадров.

Приняты совместные заявления министров иностранных дел ОДКБ, в том числе по российской инициативе – "О положении в Афганистане", "О подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения", "О коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Одобрены проекты документов, планируемые к подписанию в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

По итогам совместного заседания министр иностранных дел России Сергей Лаврова ответил на вопросы СМИ, в том числе, и на тему возможных контактов с талибами.

"Мы не навязываем талибам никакие условия, сказал глава МИД РФ. - Они сами провозгласили свои цели, в том числе приверженность дальнейшей борьбе с терроризмом, наркотрафиком. Заверили всех остальных, что сделают все, чтобы с территории Афганистана не исходили никакие угрозы для соседних стран, что у них нет никаких намерений дестабилизировать соседние государства, и они будут формировать инклюзивное правительство, отражающее всю полноту спектра афганского общества, политического, этнического, конфессионального баланса".

"Как и подавляющее большинство стран мира, мы приветствовали такой подход, - продолжил Лавров. - Сейчас наблюдаем, как он будет воплощаться в жизнь. Ещё слишком мало времени прошло, чтобы делать окончательные выводы. На данном этапе поддерживаем с ними контакты по текущим вопросам, в т.ч. касающимся снятия любых рисков для наших центральноазиатских соседей".