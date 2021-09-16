Погода
$ 84.61 - 84.89
€ 99.67 - 100.95

В психоневрологическом стационаре №2 сдали в эксплуатацию новый корпус

381  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев принял участие в церемонии открытия нового корпуса для мужчин в психоневрологическом социальном стационарном учреждение №2.

- Новый корпус на 80 койко-мест, был построен с помощью фонда "Центр Ас-Сафа" и оснащен всей необходимой мебелью. Ранее при поддержке этого фонда в 2018 году уже был построен жилой корпус на 50 мест, а в прошлом году фонд построил женский корпус на 80 мест.

Алымкадыр Бейшеналиев выразил благодарность фонду "Центр Ас-Сафа" за оказанную поддержку сектора и вручил благодарственное письмо.

Психоневрологическое социальное стационарное учреждение №2 функционирует с 1 июля 1930 года. Рассчитано на 250 койко-мест. Является медико-социальным учреждением общего типа для постоянного проживания инвалидов - психохроников, нуждающихся в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании. На 250 проживает 215 человек: мужчин - 127, женщин - 88.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406469
Теги:
Минздрав, психическое здоровье, больница
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  