В психоневрологическом стационаре №2 сдали в эксплуатацию новый корпус

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев принял участие в церемонии открытия нового корпуса для мужчин в психоневрологическом социальном стационарном учреждение №2.

- Новый корпус на 80 койко-мест, был построен с помощью фонда "Центр Ас-Сафа" и оснащен всей необходимой мебелью. Ранее при поддержке этого фонда в 2018 году уже был построен жилой корпус на 50 мест, а в прошлом году фонд построил женский корпус на 80 мест.

Алымкадыр Бейшеналиев выразил благодарность фонду "Центр Ас-Сафа" за оказанную поддержку сектора и вручил благодарственное письмо.

Психоневрологическое социальное стационарное учреждение №2 функционирует с 1 июля 1930 года. Рассчитано на 250 койко-мест. Является медико-социальным учреждением общего типа для постоянного проживания инвалидов - психохроников, нуждающихся в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании. На 250 проживает 215 человек: мужчин - 127, женщин - 88.