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В Узбекистане подросток обчистил пластиковые карты свыше 100 человек

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В Узбекистане 19-летний подросток из Джизакской области украл денежные средства с пластиковых карт свыше 100 узбекистанцев и потратил деньги на тотализатор, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Все началось с того, что в правоохранительные органы обратился учитель школы в Коканде. Он лишился своих отпускных, кто-то снял деньги с его пластиковой карты.

"Неизвестное лицо посредством Телеграм-канала "Акция от Пайнет" обманывал подписчиков, сообщая о том, что они якобы стали победителями и обладателями денежного приза. После этого он узнавал секретные коды пластиковых карт и присваивал денежные средства граждан. Эти деньги он использовал при игре в тотализатор и другие азартные онлайн-игры", – отметили в МВД.

В ходе расследования мошенник был установлен и задержан. Им оказался 19-летний житель Пахтакорского района Джизакской области. За последние четыре года он украл различные суммы с пластиковых карт более ста граждан.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 169 (кража) Уголовного кодекса. Проводятся предварительные следственные действия. Также правоохранители продолжают поиск потерпевших от действий мошенника.


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URL: https://www.vb.kg/406493
Теги:
мошенничество, Узбекистан
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