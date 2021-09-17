Прокуратура выявила ущерб в 38 млн сомов при строительстве соцобъектов

Прокуратурой Баткенской области выявлены нарушения причинившие материальный вред государству на сумму более 38 миллионов сомов, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры.

Прокурорской проверкой установлено, что должностные лица Баткенского областного управления капитального строительства в нарушение тендерных условий за невыполненные и незавершенные строительные работы по шести социальным объектам (школы, детские сады) на территории Баткенского, Лейлекского и Кадамжайского районов незаконно перечислили частным лицам денежные средства в сумме 38 миллионов 114 тысяч 608 сомов, тем самым государству причинён материальный ущерб в особо крупном размере.

В частности, на строительство детского сада в селе Капчыгай - 10 миллилнов 695 тысяч 273 сомов, на строительство детского сада в селе Уч-Добо - 3 миллилна 761 тысяча 660 сомов, на строительство средней школы в селе Уч-Добо - 8 миллионов 678 тысяч 267 сомов, на строительство средней школы в селе Сай Баткенского района - 5 миллионов 160 тысяч 094 сомов а также на капитальный ремонт средней школы села Кара-Добо, Кадамжайского района - 3 миллиона 666 тысяч 267 сомов и на строительство спортивного зала средней школы в селе Айкол, Лейлекского района 6 миллионов 153 тысячи 047 сомов.

Собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 320 УК (злоупотребление должностным положением) и начаты досудебные производства.