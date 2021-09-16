Экономист призвал Акылбека Жапарова вернуть государству 200 млн сомов

Экономист Эмиль Ашымбаев обратился к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой провести расследование, по его словам, аферной схемы министра экономики и финансов Акылбека Жапарова.

Экономист напомнил, что инициатива Акылбека Жапарова полностью освободить от уплаты процентов и финансовых санкций заемщиков нанесла ущерб государству в несколько миллиард сомов.

"Акылбек Жапаров, будучи депутатам ЖК, в целях своей защиты не законно, в третьем чтении, внес изменения и дополнения в ст. 12 Закона КР от 31 декабря 2020 года № 15 "О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2021 год и прогнозе на 2022-2023 годы", где лично сам снял с себя задолженность по пеням и штрафам по государственной ссуде, которую он сам брал в 2009 году в размере 200 млн сомов. Таким образом он списал долги по налогам и другим отчислениям в бюджет.

На сегодняшний день сумма пени и штрафов превысило бы 200 млн сомов, но в связи с тем, что сумма пени и штрафов не должна превышать суммы займа, она составляет примерно 200 млн сомов. Почему рядовой гражданин, который берет кредит даже в 100 тысяч сомов, если опоздает, то платит все - и пеню, и штрафы, а чиновники должны освободить себя и сидеть, наживаться на государственных ссудах? Мы даже за просроченную оплату за электричество в 100 сомов платим пеню и штраф.

Камчыбек Кыдыршаевич, требую разобраться в данной аферной схеме и возвратить государству миллиарды списанных сомов. Ведь каждый день разными инициативами господин министр пытается объяснить, что это все на пополнение бюджета и раскрытие серых схем. Так давайте, будьте добры, верните государству ссуду в 200 млн сомов и плюс пени, и штрафы, а то получается, что вы 12 лет на беспроцентной основе просто использовали средства государства. А ведь это тоже кредиты государства от зарубежных стран и международных финансовых институтов. Платить за ваше 12-летнее использование государственных денег НАРОД не готов!", - заявил Ашымбаев министру экономики.