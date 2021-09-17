В Туркменистане неофициально объявили комендантский час

В некоторых городах Туркменистана, включая Ашхабад, неофициально ввели комендантский час. Источники turkmen.news связывают это со вспышкой заболеваемости COVDI-19.

Государственные СМИ не сообщали о запрете на прогулки в ночное время. Однако после 22 часов полицейские в Ашхабаде начинают ездить на патрульных машинах и требовать, чтобы люди покинули улицы. В некоторых местах патрульные появляются уже после 19 часов.

А источники в Туркменбаши сообщают, что там полицейские даже используют громкоговорители. Вечером они едут на машине по улицам и объявляют, что все должны разойтись по домам. Кроме того, в городе распыляют дезинфицирующие средства.

Тем временем источники в Мары жалуются, что в городе возникли проблемы с вакцинацией от коронавируса. Якобы таможенники задержали контейнер с вакциной, предназначенной для этого города, на 72 часа, и не подключили его к электроснабжению. В результате был нарушен температурный режим, и препарат испортился. Сейчас вакцинация в Мары прекращена.

Другие источники предполагают, что в Туркменистане активно используют неправильно хранящуюся вакцину. По их мнению, именно с этим связано большое количество сообщений о смертях привитых людей. Однако стоит отметить, что проверить эту информацию не представляется возможным. Для оценки реальной эффективности прививок необходимо проводить научные исследования, отсекая случаи, когда люди заразились коронавирусом до начала действия вакцины (на это требуется несколько недель). А власти Туркменистана в принципе отрицают наличие вируса в стране и не публикуют вообще никакой статистики.

При этом ряд источников отмечают, что третья волна коронавируса, наблюдающаяся в Туркменистане с лета 2021 года, пошла на спад. Об этом заявляют некоторые сотрудники медучреждений, а также люди, замечающие уменьшение очередей в аптеках. Однако и эту информацию также невозможно проверить.

Тем временем газета "Нейтральный Туркменистан" 15 сентября опубликовала рекомендации "по профилактике сезонных ОРВИ" (см. фото). Помимо ношения масок и соблюдения дистанции, гражданам Туркменистана рекомендуют есть национальную лапшу унаш с перцем и пить травяные чаи "по рецептам многотомного научно-энциклопедического труда уважаемого Президента "Лекарственные растения Туркменистана".