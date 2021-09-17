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55 млн. долларов выделит на строительство дороги Тюп-Кеген Всемирный банк

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- Александра Василькова
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Строительство дороги Тюп-Кеген планируется начать в 2022 году. Финансирование на этот проект выделит Всемирный банк, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Предполагается, что будет построено 52 километра дороги, связывающей Тюп с контрольно-пропускным пунктом "Каркыра", а также строительства придорожных объектов и подъездных путей к историческому памятнику "Сан-Таш" (курганный комплекс Тамерлана).

"Консультационной компанией PROYAPI (Турция) на стадии завершения документы по обзору, доработке детального проекта для автодороги Тюп-Кеген и подготовке тендерных документов по отбору подрядчика. По итогам проведенного тендера подрядчик приступит к строительным работам весной 2022 года. В рамках проекта также будет оказано содействие обеспечению авиационной безопасности и развитию туризма в Иссык-Кульской области. В целом на обозначенные мероприятия ВБ выделено 55 миллионов долларов на грантовой и кредитной основе", - уточняют в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/406537
Теги:
Всемирный банк, Иссык-Кульская область
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