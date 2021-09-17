55 млн. долларов выделит на строительство дороги Тюп-Кеген Всемирный банк

Строительство дороги Тюп-Кеген планируется начать в 2022 году. Финансирование на этот проект выделит Всемирный банк, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

Предполагается, что будет построено 52 километра дороги, связывающей Тюп с контрольно-пропускным пунктом "Каркыра", а также строительства придорожных объектов и подъездных путей к историческому памятнику "Сан-Таш" (курганный комплекс Тамерлана).

"Консультационной компанией PROYAPI (Турция) на стадии завершения документы по обзору, доработке детального проекта для автодороги Тюп-Кеген и подготовке тендерных документов по отбору подрядчика. По итогам проведенного тендера подрядчик приступит к строительным работам весной 2022 года. В рамках проекта также будет оказано содействие обеспечению авиационной безопасности и развитию туризма в Иссык-Кульской области. В целом на обозначенные мероприятия ВБ выделено 55 миллионов долларов на грантовой и кредитной основе", - уточняют в ведомстве.