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"Кейс КР в глобальном статистическом отчете ООН был признан передовым в ЦА"

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- Алина Мамаева
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Председатель Национального статистического комитета Кыргызской Республики Самат Насирдинов рассказал, на каких принципах будет строиться работа ведомства в ближайшее время.

По его словам, Национальный статистический комитет является членом нескольких международных организаций, в том числе Статистической комиссии ООН, которая является высшим координирующим органом глобальной статистической системы и объединяет главных статистиков стран-членов всего мира, а также является членом Международной организации по стандартизации, Межгосударственного статистического комитета СНГ, ЕЭК ООН, ЕАЭС и других.

"Это налагает определенные обязательства, требует идти в ногу с другими странами-партнерами и реагировать на новые вызовы современности.

В рамках этих обязательств, Национальный статистический комитет осуществляет работу по приведению национальных классификаторов в соответствие с международными, адаптацию и разработку международной методологии, внедрению новых стандартов и форматов данных и другие мероприятия.

К слову, реализация Целей устойчивого развития включает в себя еще и систему мониторинга, который должен осуществлять только Национальный статистический комитет. В прошлом году Кыргызстан предоставил первый отчет на страновом уровне, и кейс Кыргызстана был приведен в качестве примера в глобальном отчете ООН как один из передовых в регионе. Отчет показал, что Нацстатком максимально стремится внедрять международные стандарты, классификаторы и современную методологию.

Мы регулярно работаем над собой, учитывая, что существует глобальный уровень, в соответствии с которым производится сопоставление показателей между странами, и это позволяет увидеть нашу позицию в мире. В этом отношении Нацстатком осуществил хороший прорыв", - сказал он..

Какие основные направления развития национальной статистики вы ставите перед собой?

Первый индикатор, который мы ставим в качестве задачи - это вклад в региональное развитие за счет обеспечения качества, своевременности и достоверности данных, разрабатываемых на местном уровне.

Второй индикатор – практическое использование статистических данных. Для этого необходимы производить оперативную, актуальную и своевременную статистику. Если наши руководители на уровне местного самоуправления, районов, городов и областей, а также руководителей госорганов смогут оперативно использовать статистические данные для принятия решений, то мы прогнозируем повышение эффективности развития регионов. При этом, автоматически повысится и доверие к Нацстаткому, который несет ответственность за опубликованные данные.

Третье – это работа с пользователями. Мы стремимся к тому, чтобы у каждого гражданина был свой уровень понимания статистической информации.

Если честно, простой пользователь не будет интересоваться статистикой ежедневно. Но при этом, он иногда хочет сравнивать показатели, что было и что стало. И здесь мы должны облегчить ему задачу в понимании статистических данных.

На практике, когда статистика показывает набор цифр и расчетов, по которым эти данные сформированы, многие их не понимают и теряются. В работе с пользователями очень важно визуализировать данные, представлять их в виде интерактивных графиков, с помощью которых пользователи могут увидеть рост или снижение того или иного показателя. Поэтому мы изучаем примеры лучших мировых практик, которые используют интерактивные платформы, чтобы внедрить их в Кыргызстане.

Сколько времени потребуется Нацстаткому, чтобы достичь заявленных индикаторов?

У нас имеется проект модернизации, который рассчитан на четыре года. Для его реализации очень важна политическая поддержка, понимание значимости статистики на уровне государственных органов и органов местного самоуправления. Ведь статистика - это основа основ, важный фундамент государства, так как данные напрямую влияют на принятие решений.

Поэтому важно понимать, что именно статистика должна лежать в основе принятия управленческих решений - Нацстатком предоставляет данные, а руководители должны использовать их в управлении.

Думаю, модернизация, цифровизация, внедрение новых технологий, региональное развитие, при условии их пилотирования в текущем году, в ближайшие два года позволят получить соответствующие результаты.

Стоит отметить, что последние 30 лет статистике не уделялось должного внимания, особенно, в финансовом плане. Такое отношение к статистике должно коренным образом измениться. В системе работает порядка двух тысяч человек, это профессионалы и патриоты своего дела, но многие просто не понимают, какую важную роль в развитии государства играет статистика.


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URL: https://www.vb.kg/406545
Теги:
Нацстатком, Кыргызстан
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