Кабмин профинансирует восстановление объектов ирригации

Из республиканского бюджета на проведение капитального ремонта и восстановительных работ на ирригационных объектах, разрушенных в результате прошедших ливневых дождей и селей в апреле-июле этого года, будет выделено 100 миллионов сомов. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

В рамках выделенных средств также будет проведен ремонт водохозяйственных объектов в целях обеспечения фермеров поливной водой.

Государственному агентству водных ресурсов при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов республики поручено обеспечить завершение предусмотренных в 2021 году ремонтно-восстановительных работ.