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Кабмин профинансирует восстановление объектов ирригации

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- Александра Василькова
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Из республиканского бюджета на проведение капитального ремонта и восстановительных работ на ирригационных объектах, разрушенных в результате прошедших ливневых дождей и селей в апреле-июле этого года, будет выделено 100 миллионов сомов. Соответствующее решение подписал председатель кабинета министров Улукбек Марипов.

В рамках выделенных средств также будет проведен ремонт водохозяйственных объектов в целях обеспечения фермеров поливной водой.

Государственному агентству водных ресурсов при Министерстве сельского, водного хозяйства и развития регионов республики поручено обеспечить завершение предусмотренных в 2021 году ремонтно-восстановительных работ.


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URL: https://www.vb.kg/406546
Теги:
ирригация, Кыргызстан, Кабинет министров, финансирование
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