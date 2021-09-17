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Крупнейшие ядерные державы договорились не устраивать бои на границах

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Индия и Китай добились прогресса в решении проблем, которые возникали в связи со столкновениями на границе. Об этом рассказал глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар по итогам переговоров с коллегой из Китая Ван И, его заявление опубликовано в Twitter.

"Мы обсудили разведение войск в наших приграничных районах. Прогресс в этом вопросе важен для восстановления мира и спокойствия, что является основой для развития двусторонних связей", - написал Джайшанкар.

Столкновения на границе крупнейших ядерных держав продолжаются с 2020 года. Спорными остаются два участка приграничной территории: в северо-восточной части Кашмира и на севере штата Аруначал-Прадеш. Десятки солдат пострадали в результате боев, как правило, возникавших после того, как одна из сторон конфликта пыталась пересечь линию разграничения.

Между Пекином и Нью-Дели уже существует договоренность, согласно которой военные обеих стран отказываются применять огнестрельное оружие для сохранения жизни солдат. Однако солдаты неоднократно нарушали его.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/406547
Теги:
Индия, Китай
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