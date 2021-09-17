В Аламудунском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов

На территории Аламудунского района Чуйской области был обнаружен тайник с АК-74 и боеприпасами калибра 5,45×39 мм, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности.

По предварительным данным, изъятые оружие и боеприпасы готовились криминальными элементами к использованию для совершения особо тяжких преступлений.

Как поясняют в ведомстве, в настоящее время проводятся мероприятии по установлению происхождения изъятого оружия и лиц, организовавших данный схрон.

ГКНБ предупреждает, что незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, а равно боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств влекут уголовную ответственность. В то же время лица, добровольно сдавшие в правоохранительные органы огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.