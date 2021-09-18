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Жители 6 микрорайона просят нормально нанести разметку на сложном переходе

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- Сергей Швец
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На развилке улиц Каралаева и Куттубаева в 6 микрорайоне не полностью нанесена дорожная разметка. Это создает сложности для пешеходов при переходе проезжей части. При этом столичные чиновники занимаются откровенным пусканием пыли в глаза.

Речь идет о Т-образном перекрестке, а точнее о развилке, где улица Саякбая Каралаева уходит в сторону 12 микрорайона, а Куттубаева ведет в 11-й. По правилам, пешеходный переход, если он имеет место быть на перекрестке, должен обозначаться с каждой стороны путем нанесения "зебры". Но здесь необходимая разметка имеется только с двух сторон – южной и восточной. А на северной стороне она отсутствует.

- При этом основной поток пешеходов идет как раз с северной стороны развилки, - рассказали жители 6 микрорайона. – Люди переходят проезжую часть, чтобы сесть на общественный транспорт. А теми двумя зебрами, что есть, мало кто пользуется. В основном это мамаши с колясками. Остальные же перебегают дорогу перед носом у машин, рискуя оказаться под колесами. Причина в том, что выход из двора, откуда идет основная часть горожан, расположен поодаль от южного перехода.

Люди неоднократно обращались к районным властям, чтобы они нанесли недостающую третью "зебру". И чиновники даже отреагировали на жалобы. Только весьма своеобразно.

- Первым письмом нас уведомили, что выедут на место и изучат проблему. Во втором отчитались, что приняли необходимые меры, то бишь нанесли разметку. По факту же просто обновили уже обозначенные полосы перехода. На северной стороне столь необходимая нам "зебра" так и не появилась. Поэтому опять придется штурмовать чиновничьи кабинеты. И если районные власти не отзовутся на нашу просьбу, тогда пойдем напрямую к мэру, - заключили жители микрорайона.

Вообще подход дорожных служб к организации инфраструктуры порой сильно удивляет. Там, где нужно ставить светофоры или другие средства регулирования движения, они ничего не делают. Напротив, на не сильно проблемных пересечениях зачем-то лепят электронных регулировщиков, знаки ограничения скорости или "лежачих полицейских". Ну или как здесь – не могут по-человечески оборудовать пешеходный переход. Хотя третья "зебра" просится сюда очень сильно. И это очевидно даже для неспециалистов.

Кстати, очень уместно организовать здесь и автобусную остановку. Так как до ближайших, что вверх, что вниз, далековато. А потому люди стихийно собираются чуть ниже перекрестка, чтобы поймать необходимый им транспорт. И останавливаются не только маршрутки, но и большие автобусы. Поэтому, раз де-факто остановка все равно существует, почему не сделать ее формальной и полноценно оборудовать навесом и лавочками?


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URL: https://www.vb.kg/406596
Теги:
Октябрьский район, ПДД, Бишкек, автобусная остановка, пешеходный переход
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