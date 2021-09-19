Токон Мамытов в Екатеринбурге наблюдает за ходом выборов в Госдуму РФ

Омбудсмен КР Токон Мамытов по приглашению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой в качестве международного эксперта наблюдает за соблюдением избирательных прав граждан России в ходе трехдневных (17-19 сентября т.г.) выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания VIII созыва Российской Федерации. Сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Как ранее сообщала член правления Европейского института омбудсмена Татьяна Москалькова, ею приглашены и приехали в страну 10 зарубежных омбудсменов, которые выступают в качестве зарубежных экспертов, в том числе омбудсмен Кыргызстана Токон Мамытов.

Она пояснила, что "это впервые такая практика, нам очень важно показать им свои технологии, послушать об их опыте".

Отмечается, что вместе с Токоном Мамытовым в данном мониторинге в качестве международных наблюдателей принимают участие: Ламин Дж. Саннех (гражданин Гамбии), Алессандро Сваб (гражданин Итальянской Республики), Джоанг Феликс Муки Молапо (гражданин Лесото), Тьерри Дим (гражданин Швейцарии) и другие.

Помимо участия в мониторинге Токон Мамытов, как сообщается, встретился с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, он выразил ей свою благодарность за поддержку, оказываемую ею кыргызстанцам в Свердловской области.

Омбудсмен Кыргызстана также посетил Центр общественного наблюдения Свердловской области, где состоялась его встреча с председателем Общественной палаты Свердловской области Александром Левиным, и принял участие в работе круглого стола (в режиме видеоконференцсвязи) с Татьяной Москальковой на тему "Обеспечение избирательных прав граждан: обмены лучшими практиками омбудсменов".