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Обмениваться информацией странам ШОС поможет новая платформа

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- Евгений Денисенко
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В рамках Шанхайской организации сотрудничества начала действовать новая онлайн платформа обмена информацией "Китай-ШОС". Она стартовала 16 сентября, в день начала юбилейного заседания Совета Глав Государств ШОС.

Масштабный проект, как сообщается, реализован при совместном взаимодействии представителей ведущих СМИ государств - членов ШОС, а также при поддержке профильных государственных учреждений. Инициатором создания платформы выступила Медиакорпорация Китая.

На презентации платформы, прошедшей в онлайн-формате с участием руководителей ведущих СМИ региона ШОС, была дана высокая оценка потенциалу нового ресурса. Подчеркнуто, что подобный проект является беспрецедентным и уникальным в регионе. Он создает принципиально новый формат взаимодействия СМИ, а также предоставляет свободный доступ пользователей к колоссальному объему данных о ШОС, включая медиа материалы и действующие документы.

По замыслу организаторов подобный механизм должен положительно сыграть на имидже всей организации в целом, а также послужить источником наиболее актуальной и достоверной информации.

Выступая на церемонии открытия платформы, генеральный секретарь ШОС Владимир Норов заявил о готовности объединить усилия и впредь работать над тем, чтобы голос Шанхайской организации сотрудничества, озвучивающий ее цели, задачи и принципы, был услышан и правильно воспринят во всем мире.

Учредителями Шанхайской организации сотрудничества, созданной в 2001 году, являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 2015 году в ШОС вступили Индия и Пакистан. Наблюдателями в ШОС сегодня являются Афганистан, Беларусь, Иран, Монголия, а партнерами по диалогу – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.


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URL: https://www.vb.kg/406637
Теги:
Китай, сотрудничество, ШОС
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