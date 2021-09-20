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Пресс-секретарь Путина выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выиграл 10 тысяч баллов в розыгрыше "Миллион призов" для тех, кто голосовал на выборах в электронном формате, сообщил журналистам руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов в воскресенье.

"Произошел розыгрыш "Миллион призов", Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента, 10 тысяч", - сказал Венедиктов.

Ранее вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Мохте сообщал, что среди всех участников онлайн-голосования в Москве будет разыгрываться 21 однокомнатная квартира в Москве, также 100 машин и денежные призы - сертификаты номиналом 10, 25, 50 и 100 тысяч рублей.

Голосование на выборах в Госдуму проходит в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними идут региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, организовано в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/406642
Теги:
Владимир Путин, выборы, Россия
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