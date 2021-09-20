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В Ошской области дважды за сутки зарегистрировано землетрясение

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане в Ошской области дважды зарегистрировано землетрясение. Об этом сообщает пресс-центр МЧС со ссылкой на Институт сейсмологии КР.

Сообщается, что 19 сентября в 08:40 в Ошской области зарегистрировано землетрясение силой 3 балла, в селе Ачык-Суу Чон-Алайского района ощущалось землетрясение силой 2 балла, так же 19 сентября в 21:21 часов в селах Сары-Таш и Арча-Булак Алайского района было зарегистрировано землетрясение силой 2,5 балла.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.


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URL: https://www.vb.kg/406648
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