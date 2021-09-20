Погода
$ 84.65 - 84.87
€ 99.03 - 100.50

За неделю в Бишкеке выявлено 4531 нарушение правил дорожного движения

124  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На территории города Бишкек в период с 10 по 16 сентября сотрудниками УПСМ выявлено 4531 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из них:

- за управление АМТС в состоянии алкогольного опьянения - 49 водителей;

- за управление тонированным передним боковыми и лобовыми стеклами – 6 водителей;

- управление ТС без водительского удостоверения – 54 водителя;

- нарушение ПДД пешеходом и велосипедистами - 52;

-Управление ТС с отсутствием, подложными или поддельными ГРНЗ - 3;

- Автохулиганство - 1;

- иные нарушения - 4366.

Водворено на штрафную стоянку - 482 единицы транспортных средств.

УПСМ по ГУВД г. Бишкек просит граждан ради своей безопасности строго соблюдать правила дорожного движения.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/406652
Теги:
нарушения, ПДД, штраф, Бишкек, Патрульная милиция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  