За неделю в Бишкеке выявлено 4531 нарушение правил дорожного движения

На территории города Бишкек в период с 10 по 16 сентября сотрудниками УПСМ выявлено 4531 нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из них:

- за управление АМТС в состоянии алкогольного опьянения - 49 водителей;

- за управление тонированным передним боковыми и лобовыми стеклами – 6 водителей;

- управление ТС без водительского удостоверения – 54 водителя;

- нарушение ПДД пешеходом и велосипедистами - 52;

-Управление ТС с отсутствием, подложными или поддельными ГРНЗ - 3;

- Автохулиганство - 1;

- иные нарушения - 4366.

Водворено на штрафную стоянку - 482 единицы транспортных средств.

УПСМ по ГУВД г. Бишкек просит граждан ради своей безопасности строго соблюдать правила дорожного движения.