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Внимание! Завтра в некоторых районах Бишкека не будет воды (список)

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- Александра Василькова
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Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 21 сентября с 9:00 до 18:00 часов в некоторых районах столицы не будет питьевой воды.

Временное отключение связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Контррезервуары" и на городских водопроводных сетях. Без воды останутся жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограничен улицами:

  1. Достоевского,
  2. Горького,
  3. Ауэзова и линией железной дороги,
  4. жилые массивы "Алтын Ордо",
  5. "Кара-Жыгач",
  6. "Полицейский Городок".

Мэрия столицы приносит извинения за причинённые неудобства и просит население и организации запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/406655
Теги:
вода, отключение воды, Бишкек
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