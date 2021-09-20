Внимание! Завтра в некоторых районах Бишкека не будет воды (список)

Как сообщают в производственно-эксплуатационном управлении "Бишкекводоканал", 21 сентября с 9:00 до 18:00 часов в некоторых районах столицы не будет питьевой воды.

Временное отключение связано с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Контррезервуары" и на городских водопроводных сетях. Без воды останутся жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности.

Район отключения ограничен улицами:

Достоевского, Горького, Ауэзова и линией железной дороги, жилые массивы "Алтын Ордо", "Кара-Жыгач", "Полицейский Городок".

Мэрия столицы приносит извинения за причинённые неудобства и просит население и организации запастись питьевой водой.