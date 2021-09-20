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Результаты военных действий хотят приравнять к страховым случаям

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- Александра Василькова
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Министерство экономики и финансов КР предлагает приравнять результаты военных действий к страховым случаям. Законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР (в закон "Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий" в Гражданский кодекс) уже вынесен на общественное обсуждение.

Инициаторы закона отмечают, что в законе "Об обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий" события военных действий и их последствия не являются страховым случаем.

"В результате военных действий в Баткенской области КР пострадали недвижимые имущества граждан КР. События, в результате которых нанесен такой ущерб, являются условиями обстоятельств непреодолимой силы", - говорится в справке-обоснования.

Поскольку такие граждане являются материально уязвимыми, а также потеряли другое имущество и материальные ценности, ведомство предлагает устранить этот пробел.

Ожидается, что принятие данного проекта будет способствовать повышению доверия граждан к системе обязательного страхования и установления взаимовыгодных отношений между населением и страховыми организациями.


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URL: https://www.vb.kg/406659
Теги:
страхование, Кыргызстан
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