ГНС проводит рейды по выявлению автовладельцев, не уплативших налог на тран

Государственная налоговая служба совместно с сотрудниками Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД проводит рейдовое мероприятие по выявлению автовладельцев, которые не уплатили налог на транспорт. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Ведомство напоминает, что срок уплаты налога на транспорт в этом году истек 1 сентября.

В соответствии с законодательством, за несвоевременную уплату налога предусмотрен административный штраф в сумме 1 тысяча сомов. Кроме этого, за каждый день просрочки налогового платежа будет начисляться пеня.

ГНС призывает владельцев, не оплативших налог на транспорт, сделать это сейчас во избежание начисления пени.

Отмечается, что рейды проводятся не только в целях наказания неплательщиков налогов, но и проведения разъяснительной работы среди населения.