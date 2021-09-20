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"Зонты и столики кафе должны создавать уют, а не проблемы горожанам"

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- Айжан Мамбеталиева
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Бишкекглавархитектура пояснила свою позицию по вопросу занятия ресторанами, кафе и другими заведениями общественного питания своими верандами, столиками и зонтами отдельных частей городских улиц, тротуаров и проходов.

Делается это потому что с регулярностью выходят публикации, поступают жалобы от граждан на заставленные столами тротуары, организованные летние площадки, веранды на участках прилегающих к кафе и ресторанам.

В городе уже наметилась тенденция увеличения количества летних веранд, площадок с зонтами при кафе, ресторанах и столиков на тротуарах. С каждым годом их количество увеличивается.

В частности, сотрудники БГА считают, что веранды и столики кафе и ресторанов, учитывая наш климат и современные высокие температурные показатели в летний сезон, предоставляют горожанам и гостям столицы возможность комфортно отдохнуть от жары в тени зонтов, и под звучание приятной музыки выпить чаю или прохладительные напитки.

Кроме того, подобные площадки создают особую атмосферу дружелюбия и радушия к людям, вносят свой позитивный вклад в развитие туристической отрасли в Кыргызстане, а также приумножают положительный имидж столицы в глазах иностранцев и гостей из ближнего зарубежья.

При этом, учитывая необходимость соблюдения в настоящее время антиковидных мер безопасности и рекомендации известных вирусологов и эпидемиологов мира, нахождение людей на улице – намного безопаснее, чем внутри душных и слабопроветриваемых залов, заполненных посетителями.

В то же время, к сожалению, приходится констатировать, что владельцы некоторых заведений стали пренебрегать нормами удобного и безопасного передвижения пешеходов по тротуарам. С подобными несознательными гражданами (хозяевами заведений общественного питания) должна вестись серьезная разъяснительная работа. И не только на словах, а вплоть до демонтажа их площадок, если владелец кафе ставит себя и свою собственную прибыль превыше права граждан на комфортное и безопасное передвижение по тротуарам и улицам столицы.

Также в Бишкекглавархитектуре пояснили, что причина возникновения конфликта интересов кроется в том, что в Кыргызстане до сих пор нет соответствующих документов, которые регламентировали бы и устанавливали правила выдачи разрешения на установку уличных террас, веранд у заведений общественного питания, определяли


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URL: https://www.vb.kg/406666
Теги:
Бишкекглавархитектура, кафе, Бишкек
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