Смекалки и больших успехов. Президент поздравил бизнесменов КР с праздником

Сегодня, 20 сентября, День предпринимателя Кыргызской Республики

Президент Садыр Жапаров сегодня, 20 сентября, поздравил бизнесменов страны с Днем предпринимателя Кыргызской Республики.

Приводим текст поздравления главы государства:

"Уважаемые предприниматели!

За 30 лет со дня обретения независимости народу Кыргызстана удалось создать демократическое и свободное государство. В непростое время мы смогли построить в нашей стране рыночную экономику - благодаря в том числе самоотверженному труду и усилиям предпринимателей.

Вот уже более полутора лет пандемия коронавируса является угрозой всему мировому сообществу, и она отрицательно сказалась на экономической активности даже ведущих мировых держав, приведя к негативным последствиям практически для всех отраслей, в том числе и в Кыргызской Республике.

Большой проблемой в этот период стала остановка работы многих организаций и, как следствие, потеря заработной платы многими нашими гражданами.

В этот непростой период, когда в кризисной ситуации оказалась вся экономика страны, наши предприниматели достойно выдержали все трудности периода пандемии, и многие субъекты переориентировали свой бизнес на выпуск новой продукции.

Хочу заверить, что государство будет принимать все меры для улучшения бизнес-среды, помощи субъектам малого и среднего предпринимательства путем совершенствования нормативной правовой базы и привлечения инвестиций.

С этой целью в начале текущего года я издал ряд указов, в которых поставил перед государственными органами задачи по поддержке деловой среды. Государство будет и далее принимать такие меры, создавая для этого благоприятные условия, в том числе оптимизируя законодательство, учреждая сервисные центры, предпринимая шаги по цифровизации государственных услуг и т.д.

Общеизвестно, что бизнес-идеи и их практическая реализация служат своего рода двигателем экономики, для чего требуется активизация их работы, рационализация денежных и временных затрат.

Благодаря неустанным усилиям предпринимателей создаются рабочие места, повышаются уровень и качество занятости населения, растет благосостояние большей части жителей республики.

Я глубоко уверен, что деловые люди Кыргызстана и в дальнейшем будут вносить значительный вклад в экономику нашей страны, обеспечивать здоровую конкуренцию иностранным компаниям не только на рынках Кыргызстана, но и за его пределами.

Уважаемые предприниматели! Сегодня, в этой торжественный день, я поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем предпринимателя Кыргызской Республики! Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и смекалки, удачи и больших успехов в достижении всех целей в бизнесе".