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"Народ Кыргызстана просто обязан поддержать Садыра Жапарова по Кумтору"

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- Бакыт Басарбек
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Народ Кыргызстана просто обязан поддержать президента Садыра Жапарова в вопросе по Кумтору. Об этом редакции VB.KG заявил общественный деятель Нурлан Мотуев.

По его словам, только нынешнему главе государства хватило политической воли разрубить этот узел.

"То, что в течение 30 лет наше народное богатство, кумторовское золото, уходило налево, в карманы канадцев и наших проворовавшихся президентов, разочаровывало наших людей. Уже с самого начала многие были очень удивлены тем, что наше правительство до такой степени слабое и трусливое. Теперь же с приходом нового президента ситуация кардинально поменялась. Садыр Жапаров смело отобрал у рейдеров и грабителей наше богатство и вернул его народу. И такого президента наш народ просто обязан поддержать! Особенно это касается Кумтора", - сказал Мотуев.

Ходят разговоры, что Центерра стала проплачивать некоторых оппозиционные силы в Кыргызстане. Как вы можете это прокомментировать?

"Канадцы, чтобы вернуть потерянные позиции, пойдут на все. Это аналогично тому, когда 15 лет назад кара-кечинские коррупционеры пытались завладеть угольным рудником. Они также платили СМИ, разного рода псевдооппозиционеров, бандитам, сотрудникам органов и тому подобное. А чтобы меня сместить меня и вовсе арестовали. Так что ситуация знакомая и аналогичная. У канадцев, конечно, есть значительные ресурсы, которые они собрали в Кыргызстане на протяжении стольких лет. Уверен, не менее 100 млрд долларов они сняли разными способами. Так что они не только оппозиционеров подкупят, но и если надо, то и террористов наймут".


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URL: https://www.vb.kg/406674
Теги:
Кумтор, Нурлан Мотуев, Садыр Жапаров, Кыргызстан
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