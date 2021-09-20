По факту мошенничества на 500 тысяч долларов задержан экс-депутат ЖК КР

Госкомитет национальной безопасности ведет досудебное производство по многочисленным фактам мошенничества в особо крупном размере со стороны бывшего депутата ЖК КР от политической партии "Кыргызстан" Кубанычбека Нурматова.

Как сообщают в ведомстве, в ходе следствия были добыты доказательства о причастности экс-депутата к мошенническим действиям. Поясняется, что в 2013 году Нурматов в бытность аудитором Счетной палаты КР обманным путем завладел недвижимостью на сумму более 500 тысяч долларов.

20 сентября 2021 года по подозрению в мошенничестве в порядке ст. 98 УПК КР "Н.К." задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.