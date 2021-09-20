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Задержаны подозреваемые в похищении человека

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- Айжан Мамбеталиева
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17 сентября в дежурную часть органов внутренних дел Чуйского района поступило сообщение по факту похищения человека в селе Искра.

По полученной информации незамедлительно был осуществлен выезд следственно-оперативной группы. По приезду сотрудников милиции было установлено, что 17 сентября примерно 21 часов неизвестные лица применив физическую силу в отношении М.А., 1990 года рождения похитили и скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 170 (Похищение человека) УК КР.

В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ГУВД Чуйской области и ОВД Чуйского района, а также благодаря слаженной работе уполномоченных участковых милиции Чуйского района спустя несколько часов по горячим следам были задержаны М.И., 1994, Ж.Д., 1995 года рождения и М.С., 1995 года рождения.

В ходе следствия сотрудниками милиции было установлено, что злоумышленники похитив потерпевшего за пределы Чуйского района нанесли ему телесные повреждения, а также угрожая физической расправой вымогали денежные средства в сумме 100 000 сомов.

В настоящее время все обстоятельства выясняются. Подозреваемые водворены в ИВС ОВД города Токмок.

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/406697
Теги:
ГУВД, похищение, Чуйская область, преступление
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