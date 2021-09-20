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Российские военные вернулись с учений в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Военнослужащие горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва, совершили марш из Кыргызстана в пункт постоянной дислокации в России. Марш осуществлялся комбинированным способом с полигона "Эдельвейс" в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики, где российские военные участвовали в учении ОДКБ "Рубеж-2021"

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, комбинированный марш начался со станции погрузки в Кыргызстане, продолжился до станции разгрузки в Абакане (столица Хакасии). Затем в составе колонны, в сопровождении сотрудников военной автоинспекции российские военнослужащие направились в пункт постоянной дислокации в Республике Тыва. В общей сложности они преодолели более 3 тысяч километров.

Совместное учение с Коллективными силами быстрого развертывания ОДКБ "Рубеж-2021" проходило в Кыргызстане с 7 по 9 сентября, напомнили в пресс-службе ЦВО. В нем были задействованы воинские контингенты и оперативные группы Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирования сил и средств специального назначения органов внутренних дел (полиции), а также органов в сфере предупреждения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Всего в маневрах было задействовано более одной тысячи человек и 150 единиц техники, в том числе танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, специальные транспортные средства "Тигр", реактивные системы залпового огня, истребители Су-30СМ, штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8. Основу российского воинского контингента на учении составляли военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Кыргызстане.


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URL: https://www.vb.kg/406699
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