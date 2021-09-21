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В России стартовали военные учения стран ШОС

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- Евгений Денисенко
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В Оренбургской области 20 сентября началось учение стран Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия-2021". Участие в них принимают и военные Кыргызстана.

Церемония открытия совместного военного антитеррористического командно-штабного учения прошла на Донгузском полигоне под Оренбургом. О готовности к нему командующий коалиционной группировкой войск генерал-лейтенант Евгений Поплавский доложил командующему войсками Центрального военного округа РФ генерал-полковнику Александру Лапину.

"Товарищи солдаты, сержанты и офицеры! Боевые друзья! Искренне рад приветствовать вас на российской земле, на территории Центрального военного округа! В Центральноазиатском регионе мы наблюдаем значительно обострение обстановки. Военно-политическая обстановка вокруг наших государств становится все более напряженной. Завершение военной операции США в Афганистане привел к резкому скачку террористической угрозы на нашем общем евразийском пространстве. С учетом динамики развития обстановки, союзничество приобретает все более весомый смысл, и нам требуется не просто поддержание текущего взаимодействия, но и его последовательное наращивание в сфере военных отношений. Именно поэтому характерной особенностью учения "Мирная миссия-2021" станет его проведение в год двадцатилетия создания Шанхайской организации сотрудничества", - цитируют СМИ слова Александра Лапина, с которыми он обратился к участникам маневров.

В них, по информации пресс-службы ЦВО, задействовано около 5,5 тысячи военнослужащих и свыше 1,2 тысячи единиц вооружения, военной и специальной техники. Участвуют военные из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая, Пакистана и впервые - воинский контингент Беларуси.

В ходе учения, которое пройдет с 20 по 24 сентября, войскам предстоит отработать новые способы совместных боевых действий с учетом развития современных средств вооружения и тактики террористических отрядов. В том числе - способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористические группировки, борьбу с беспилотниками и методы предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия.

Предусмотрено два этапа маневров, а в ходе активной фазы, Коалиционной группировкой войск будут отработаны практические действия по пяти оперативным эпизодам.

Завершилось церемония открытия учения "Мирная миссия-2021" прохождением торжественным маршем участников в составе более 20 парадных расчетов.

Совместные антитеррористические учения ШОС "Мирная миссия" проводятся раз в два года с момента создания организации в 2001 году. Первое из них состоялось в августе 2003 года на территории Казахстана и Китая. В сентябре 2016 года оно проходило на территории Кыргызстана, с участием воинских контингенты этой страны, а также Казахстана, Китая, России и Таджикистана. Очередные учения должны были состояться в сентябре 2020-го, но из-за пандемии были перенесены на 2021 год.


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URL: https://www.vb.kg/406723
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