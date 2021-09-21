В КР открыли первый операционный центр по ЧС в области здравоохранения

Сегодня прошло официальное открытие первого операционного центра по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения. Центр призван координировать ответные меры в чрезвычайных ситуациях, связанных со здоровьем населения. Агентство США по международному развитию (USAID) и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оказали содействие в оснащении центра и обучения сотрудников в целях усиления борьбы с COVID-19 в КР.

Такие центры также известны как "оперативные центры", "ситуационные центры" и "командные пункты". Главная их задача - обеспечить своевременный обмен информацией и его анализ, стратегическую координацию для эффективного реагирования во время чрезвычайных ситуациях. Помимо прочего, данный центр ускорит обмен информацией через цифровые решения и поможет гармонизировать связь с общественностью.

Центр расположен в здании Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ДПЗиГСЕН) при Министерстве здравоохранения и социального развития КР.

USAID и ВОЗ оказали содействие при приобретении необходимого оборудования и разработке специальной информационной системы - интегрированной эпидемиологической платформы. Общая стоимость помощи составила около 100 тысяч долларов.