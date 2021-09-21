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МИД РФ: Политика России в Центральной Азии максимально открытая

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- Евгений Денисенко
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Россия проводит в Центральной Азии максимально открытую политику. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Выступая, как сообщают СМИ, на конференции "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", замглавы МИД РФ подчеркнул: "Наша политика в Центральной Азии максимально открытая. У нас нет никакой тайной повестки. Мы стремимся выстраивать равноправное сотрудничество со всеми странами региона в доверительном ключе, максимально честно. Кажется, что нам это удается".

В отличии от многих других стран, добавил Руденко, у России нет идеи ставить страны региона перед геополитическим выбором: с Россией или против нее. "Мы не политизируем оказываемую поддержку и помощь. Для нас самое важное, чтобы в регионе были созданы благоприятные условия для региональной и, может быть, даже более широкой безопасности с тем, чтобы страны региона развивались в экономическом и социальном плане, что станет основой для поддержания и развития долгосрочных отношений России с этими государствами", - подчеркнул дипломат.

По его словам, после событий в Афганистане угроза роста экстремистских рисков для России и стран Центральной Азии возросла. Однако стабилизация ситуации в Афганистане позволит Москве выстраивать отношения с Кабулом. Россия ожидает от "Талибана" выполнения своих обещаний нормализовать ситуацию в Афганистане. "Не всё проходит гладко, но тем не менее мы рассчитываем, что удастся совместными усилиями добиться стабилизации в этой стране", - сказал Руденко.

Он также отметил, что Россия и далее намерена укреплять военный потенциал Таджикистана и в рамках ОДКБ, и на двусторонней основе: "У нас там действует 201-я российская военная база, которая оснащена всем необходимым для парирования всех возможных угроз, которые могут проистекать с территории Афганистана".

При этом, по словам российского дипломата, среди стран ОДКБ "есть понимание существования общих вызовов и необходимости реагирования на них".

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем еженедельном брифинге заявила: "Продолжаем внимательно следить за ситуацией в Афганистане. Ожидаем скорейшего возвращения этой страны к нормальной мирной жизни. В настоящее время актуально завершение внутриполитического урегулирования и формирование структур власти, которые отвечали бы интересам всех этнополитических сил Афганистана. Обратили внимание на объявленное Движением талибов намерение провести в стране всеобщие выборы".

"Обнадёживает, - продолжила Захарова, - что идёт подготовка к возобновлению работы кабульского международного аэропорта. Талибы также призывают чиновников государственных органов, в частности МИДа и Минюста, вернуться к работе и обеспечить нормальное функционирование госучреждений. Решается и вопрос с возобновлением работы афганских вузов".


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URL: https://www.vb.kg/406736
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