Патрушев: Страны ШОС и ОДКБ - главные гаранты стабильности в ЦА

Сегодня страны ШОС и ОДКБ становятся главными гарантами стабильности в Центральной Азии. Об этом в интервью "АиФ" заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"Безответственный вывод американских войск привел к тому, что государствам региона приходится сталкиваться с возрастающими проблемами, которые западники не только не решили, но и усугубили. В этих условиях страны ШОС и ОДКБ становятся главными гарантами стабильности в Центральной Азии", - так считает секретарь Совбеза РФ.

Он отметил, что в рамках ШОС, БРИКС и ОДКБ осуществляются практические шаги по укреплению глобальной стабильности, региональной безопасности, торгово-экономических связей. "На постоянной основе мы сотрудничаем по вопросам борьбы с терроризмом, транснациональной преступностью, производством и распространением наркотиков, нелегальной миграцией, пиратством, использованием в преступных целях информационно-коммуникационных технологий. А в контексте продолжающейся пандемии уделяем внимание совместной борьбе с распространением инфекций", - сказал Николай Патрушев.

Говоря о различных направлениях, "по которым наши страны работают сообща", он подчеркнул: "Важно, что эти действия направлены на благо всех людей. Дружить против кого-либо - не наш принцип".

"Если Запад создает объединения государств для решения сиюминутных задач, сдерживания неугодных ему стран и подавления своих же союзников, то у России и наших партнеров по ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ нет теневой повестки дня, - продолжил секретарь Совета безопасности РФ. - Наши страны объединяют общий вклад в обеспечение национальной безопасности и глобальной стабильности, признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенитету других стран".