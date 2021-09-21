Племянник Шамиля Атаханова пытается избежать ответственности?

Племянник бывшего вице-премьер-министра КР Шамиля Атаханова - Адиль Атаханов, обвиняемый в мошенничестве, всячески избегает ответственности. Об этом VB.KG заявил потерпевший по уголовному делу гражданин Туркменистана Рустам Сапаров.

Он рассказал, что в октябре 2018 года 26-летний Адиль Атаханов обманным путем под предлогом реализации завладел автомашиной Toyota Land Cruiser Prado стоимостью 35 тысяч долларов США. Вырученные деньги от продажи чужого авто, как выяснилось позже, Атаханов потратил на личные нужды. В результате Рустаму Сапарову был нанес материальный ущерб в крупном размере. По данному факту в 2020 году было начато досудебное производство.

Однако, расследования дела постоянно затягивалось.

"Так всячески, отказываясь признать вину, возвращать долг и периодически покидая страну, Атаханов избегал наказания до 2 июля 2021 года, когда следствие полностью доказало его вину и Адиль Атаханов вынужден был полностью сознаться в совершенном преступлении. Он пообещал в короткий срок выплатить долг. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО №1. Но Атаханов, пытаясь симулировать болезнь, лег в частную клинику Джороевой. После моих жалоб в разные органы, его перевели в СИЗО, что говорит о фальсификации медицинских анализов", - говорит Рустам Сапаров.

На первом слушание по делу судья Октябрьского района г. Бишкек Абдуллаев Болотбек отпустил Адиля Атаханова под домашний арест.

"При этом судья не дал мне нормально высказаться, гообвинитель и вовсе вел себя как адвокат подозреваемого, а сторона подозреваемого заявляет, что правды мне не найти... На протяжении 13 лет, которые я нахожусь в КР в начале как студент, а ныне как резидент с ВНЖ, ведя свое дело и занимаясь наукой, всегда искренне продвигал интересы Кыргызстана у себя на родине, что было множество раз отмечено грамотами и благодарственными письмами.

Я долго пытаюсь найти правду в данном деле, которое стало столь резонансным в СМИ. Посольство Туркменистана в КР дважды направляло ноту в МИД КР, я много пишу в государственные органы, но результата, к сожалению, так и нет. Деньги, которые я взял под личное поручительство у инвесторов, вернуть не удается, подозреваемый так ни разу и не решил связаться со мной. К дополнению ко всему, вечером в день решения судьи Абдуллаева выпустить Атаханова под домашний арест за мной была установлена слежка неизвестными лицами. По моему предположению, для покушения или акта запугивания, о чем я сообщил диспетчеру 102. Мое сообщение было зарегистрировано в ЕРПП. Я все еще надеюсь на объективное расследование", - высказался Сапаров.

Он отметил, что следующее судебное заседание по делу о мошенничестве назначено на 27 сентября.