В ЮНЕСКО будет инициирована резолюция "О сохранении горных ледников"

Об этом в своем видеопослании на 76-сессии Генеральной Ассамблеи ООН сказал президент нашей страны Садыр Жапаров.

"Под риском исчезновения также находятся многовековые ледники, реки и биоразнообразие горных экосистем Кыргызстана. В этом году в ЮНЕСКО мы инициируем резолюцию "О сохранении горных ледников" и одновременно продолжаем работу с международными партнерами по выполнению положений резолюции "Природа не знает границ", внесенной Кыргызстаном и недавно утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН", - отметил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в своем видеопослании на 76-сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства подчеркнул, что уже есть обнадеживающие достижения. Например, благодаря общей работе со странами-ареалами обитания и международными организациями удалось не допустить исчезновение такого благородного животного, как снежный барс.

"Вместе с тем, Кыргызстан к 2050 году постарается достичь углеродной нейтральности. Кыргызская экономика постепенно "зеленеет", в строй будут вводиться все больше безуглеродных источников энергии, имея в виду в первую очередь гидроэлектростанции. В целях обеспечения энергетической безопасности Кыргызстан намерен поэтапно реализовать на своей территории ряд проектов по строительству ГЭС, являющихся экологически чистыми источниками энергии. Доступ к современным, экологически чистым и недорогим услугам по энергоснабжению в развивающихся странах имеет чрезвычайно важное значение для достижения глобальных целей в области развития, сформулированных в целях устойчивого развития до 2030 года. Полагаем, что реализация проектов по строительству ГЭС в Кыргызстане обеспечит потребности стран Центральной Азии в гидроэнергии и тем самым создаст благоприятные условия для устойчивого развития всего нашего региона. Приглашаю инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству в водно-энергетическом комплексе, в том числе на принципах государственно-частного партнерства, в духе Парижского соглашения", - сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что Кыргызстан рассчитывает на особое внимание, поддержку и помощь мирового сообщества, ООН и международных финансовых институтов в решении проблем экосистем горных стран, особенно не имеющих доступа к морю.

"В этой связи считаем, что назрел вопрос создания в рамках ООН специального глобального фонда по поддержке горных стран в реализации целевых программ по достижению устойчивого развития, адаптации и предотвращению изменения климата, горным лесам и биоразнообразию, природным бедствиям, поддержке горных сообществ", - подчеркнул Садыр Жапаров.