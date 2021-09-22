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Министр МЧС попросил для Кыргызстана членство в МАГАТЭ

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- Наталья Крайнова
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В Вене на 65-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) от Кыргызстана выступил министр МЧС Бообек Ажикеев. Об этом сообщает пресс-центр МЧС.

Ажикееев в своем выступлении рассказал об успешной реализации "Межгосударственной целевой программы "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств", осуществляемай в рамках СНГ.

Отметим, что при поддержке международных партнеров в лице Европейской комиссии, ЕБРР в Кыргызстане начаты работы по рекультивации объектов уранового наследия в рамках Счета экологической реабилитации для стран Центральной Азии.

Также Бообек Ажикеев через площадку МАГАТЭ призвал секретариат внести предложения по решению затянувшегося вопроса - внесения Кыргызской Республики в полноценное членство в МАГАТЭ.

"Более 20-государств, в том числе Кыргызстан, до сих пор не являются членами ни одной из страновых групп. Из-за отсутствия членства в группе, мы лишены возможности, права, быть избранными в органы МАГАТЭ, что порождает неравенство между членами МАГАТЭ",- заявил министр.

Ажикеев предложил решение данной проблемы путем использования опыта других структур ООН, где каждый член-государства принадлежит к той или иной группе. По его словам неоднократное выступление различных стран по данной проблеме, не дало результатов, что "негативно отражается на авторитете Агентства в целом".

"Мы призываем провести всесторонне широкое обсуждение данного вопроса и настоятельно просим Секретариат предложить решение данной затянувшейся ситуации", - считает глава МЧС КР.

Также министерство сообщает, что на сегодняшний день в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ разработан Стратегический мастер-план по рекультивации урановых объектов в Центральной Азии, который является дорожной картой по эффективному подходу к рекультивации данных площадок. На полях Генконфренции планируется подписание обновленного Стратегического мастер-плана, с учетом прогресса достигнутого странами ЦА за последние годы.

Также отмечается, что Международное агентство по атомной энергии - международная организация для развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии. Основана в 1957 году. Деятельность МАГАТЭ неразрывно связана с ядерными технологиями и возможностями их двойного применения: как в качестве оружия, так и в качестве имеющего практическую пользу инструмента. С 2017-2018 гг. в состав Совета управляющих входят 35 стран, таких как Австралия, Алжир, Аргентина, Армения, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венесуэла, Германия, Дания, Индия, Индонезия, Италия, Иордания, Канада, Катар, Китай, Коста-Рика, Кот-д'Ивуар, Кения, Нидерланды, ОАЭ, Перу, Португалия, Республика Корея, Россия, Сербия, Сингапур, Словения, США, Судан, Франция, Чили, ЮАР и Япония.

Штаб-квартира расположена в Вене.


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URL: https://www.vb.kg/406769
Теги:
МЧС, Кыргызстан
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