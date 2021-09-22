Узбекистан возобновил поставки электроэнергии и продовольстия в Афганистан

Узбекистан возобновил поставки нефтепродуктов, электроэнергии и продовольствия в Афганистан, сообщил в ходе выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН Шавкат Мирзиёев.

"Афганистан является неотъемлемой частью Центральной Азии. В установлении мира и спокойствия в этой стране заинтересованы не только мы – соседние страны, но и весь мир. Узбекистан всегда оказывает посильную помощь афганскому народу. Недавно мы открыли узбекско-афганскую границу и возобновили поставки в эту страну необходимых в первую очередь продуктов питания, нефтепродуктов и электроэнергии", – подчеркнул президент Узбекистана.

По его словам, в нынешний непростой период нельзя допустить изоляции Афганистана, оставить его наедине с имеющимися большими проблемами.

"Как известно, в прошлом году с этой высокой трибуны мы предложили создать при ООН постоянно действующий комитет по Афганистану. Убежден, что в афганском вопросе роль Организации Объединенных Наций должна усилиться и ее голос должен звучать громче, чем когда-либо", – отметил он.

Источник: podrobno.uz