Что будет, если в КР ввести высокие стандарты демократических выборов США?

На прошедших в США президентских выборах был использован метод голосования по почте, когда рассылались бюллетени по домам, избиратели делали свой выбор и отсылали бумагу обратно по почте.

Таким образом исключается массовый подвоз избирателей на участки, соблюдается социальная дистанция в период пандемии, меньше машин колесят по дорогам, а значит, наносится меньший вред экологии, а партии и кандидаты экономят на бензине. А избирателям удобно: в домашней обстановке можно обсудить решение с семьей, не спеша рассмотреть программы кандидатов и, взвесив все "за" и "против", поставить птичку напротив выбранного кандидата и отправить по почте в Центризбирком. Практично и комфортно.

На прошедших в США президентских выборах по почте проголосовало 65 млн человек - это 46 процентов от принявших участие в голосовании, а 35 млн (21 процент) избирателей пришли на участки в период досрочного голосования, который, по разным подсчётам, составляет от 4 до 45 дней. Выходит, 67 процентов от общего числа избирателей на выборах президента США проголосовали по почте и досрочно.

Еще можно внедрить американскую систему выборщиков, которые и выбирают президента. К примеру, каждый район Кыргызстана избирает по одному выборщику. У нас 46 районов по стране, следовательно, такое же число выборщиков. Это исключает массовый подкуп избирателей. Избранные 46 выборщиков принципиально и честно выбирают президента в точности как в США. И мы вновь первыми в странах СНГ вплотную приблизимся к высоким стандартам демократии.

Давайте применим американский принцип финансирования кандидатов и партий. В 2008 году Верховный суд США снял всякие ограничения на приток корпоративных денег в партийные кассы и фонды отдельных кандидатов, разрешив практически неограниченное и даже анонимное спонсорство. Конечно, жаль, что в этом случае у ведомства Ташиева возникнут осложнения в борьбе с незаконным финансированием, но Кыргызстан небольшая страна и очень скоро тайное становится явным. К тому же после первого вызова в "контору" партийный кассир сразу даст отчёт об анонимных спонсорах.

По высоким избирательным стандартам США, в партийных списках кандидатов в конгресс нет квот для нацменьшинств и по гендерному признаку. Можно и у нас отменить существующее квотирование: женщин, молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья и нацменьшинств.

Но если женщины в Америке все же представлены в обеих палатах, то, скажем, ни одного кыргыза-конгрессмена нет, хотя многие наши соотечественники имеют американское гражданство. Даже русского гражданина США нет среди конгрессменов. Пытался, правда, на последних выборах 2016 года (впервые за 200 лет) баллотироваться в депутаты этнический русский Юрий Сирецкий, но и он благополучно не прошёл.

Почему-то и в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ придрались к последним выборам президента США. Во-первых, сетуют в БДИПЧ, около 5 млн граждан были лишены избирательных прав из-за уголовной судимости, хотя около половины из них уже отбыли наказание. Во-вторых, в 18 штатах международных наблюдателей не пустили на избирательные участки. В-третьих, в БДИПЧ сочли, что финансирование кампаний было недостаточно прозрачным.

К сожалению, старая добрая Америка растворилась в истории. На её место пришла другая Америка. Прежняя помогла подняться Южной Корее, Японии, Германии, Италии, Испании, Франции и другим странам Европы по плану Маршалла.

В последнее время у Соединённых Штатов, к сожалению, пока не получается . Куда бы они ни входили, всюду оставляют хаос и разруху. Подтверждением тому Афганистан, Ливия, Ирак, Египет. К примеру, в Ливии с момента вторжения США и их союзников нефтедобыча сократилась в 4 раза, а ВВП упал вдвое только за первые 4 года. Погибло (по разным данным) от 30 до 50 тысяч человек. Примерно, полмиллиона жителей оказались на положении временного перемещенных лиц, а около 200 тыс бежали в Европу.

Пытались США помочь и Украине - она лишилась Крыма и получила войну на Донбассе. Взялась за Грузию - та потеряла Южную Осетию. Поддерживали Молдавию - отцепилось Приднестровье.

Жаль, но Америка уже не та...

Автор: политолог Бакыт Бакетаев