В водоемах КР обнаружено почти 72 тысячи метров браконьерских сетей

В Кыргызстане проводится очистка от браконьерских сетей озера Иссык-Куль, водохранилищ Орто-Токой, Токтогул и водоемов Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.
За шесть месяцев с начала года межрегиональным отделом охраны рыбных запасов и инвентаризации водоемов Департамента рыбного хозяйства обнаружено браконьерских сетей в количестве 831 штук общей длиной 71 тысяча 980 метров.
Из общего объема сетей нашли:
- озеро Иссык-Куль 488 штук, общей длиной 39 тысяч 040 метров;
- водохранилище Орто-Токой 20 штук, общей длиной 2 тысячи метров;
- водохранилище Токтогул 170 штук, общей длиной 17 тысяч метров;
- по водоемам Чуйской области 153 штук, общей длиной 13 тысяч 190 метров.