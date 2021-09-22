В водоемах КР обнаружено почти 72 тысячи метров браконьерских сетей

В Кыргызстане проводится очистка от браконьерских сетей озера Иссык-Куль, водохранилищ Орто-Токой, Токтогул и водоемов Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР.

За шесть месяцев с начала года межрегиональным отделом охраны рыбных запасов и инвентаризации водоемов Департамента рыбного хозяйства обнаружено браконьерских сетей в количестве 831 штук общей длиной 71 тысяча 980 метров.

Из общего объема сетей нашли:

- озеро Иссык-Куль 488 штук, общей длиной 39 тысяч 040 метров;

- водохранилище Орто-Токой 20 штук, общей длиной 2 тысячи метров;

- водохранилище Токтогул 170 штук, общей длиной 17 тысяч метров;

- по водоемам Чуйской области 153 штук, общей длиной 13 тысяч 190 метров.